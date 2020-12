Tumori | Fico | ' bene giornata per prevenzione cancro mammella'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il 13 ottobre sarà lanazionale dedicata alla sensibilizzazione e all'informazione sul tumore metastatico alla. Sarà un momento importante per parlare die di ricerca". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto. "Nelle scorse settimane -ricorda- avevamo voluto illuminare Palazzo Montecitorio proprio per lanciare un messaggio di vicinanza a tutte le donne che combattono contro questa patologia. Ringrazio nuovamente la presidente della commissione Affari sociali Marialucia Lorefice per aver promosso quella iniziativa e tutti coloro che hanno lavorato per l'istituzione di questa".