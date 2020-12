Trump, non lotto per me ma per chi mi ha votato (Di lunedì 30 novembre 2020) WASHINGTON, 30 NOV - "Non sto combattendo per me, sto combattendo per i 74 milioni di americani che hanno votato per me!": lo ha twittato Donald Trump, sottolineando come dai 74 milioni di voti, "mai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 30 novembre 2020) WASHINGTON, 30 NOV - "Non sto combattendo per me, sto combattendo per i 74 milioni di americani che hannoper me!": lo ha twittato Donald, sottolineando come dai 74 milioni di voti, "mai ...

AnnalisaChirico : #Trump a Fox News non cede sulle accuse di frode e attacca FBI e Dipartimento di Giustizia. Leggi qui ?? #LaChirico - chetempochefa : 'Trump non ammetterà mai di avere perso.' Giovanna Botteri a #CTCF - Capezzone : Quindi -#Trump non può essere ascoltato dai telespettatori se i conduttori di Cnn non sono d’accordo e decidono di… - VaVecellio : Su Repubblica Rampini ipotizza che Trump si possa dimettere il 14 dicembre.Subentrerebbe il vice Pence, in attesa d… - FiorellaAmoruso : @Puce701 @Fantaliz837 Prova a scriverlo su Trump , vedrai che non ti bloccano , sti bastardi! -