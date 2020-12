Trattiamo la cultura come se fosse una cura

(Di lunedì 30 novembre 2020) (adi Ilaria D’Uva, presidente di Confimi) Da un po’ di tempo mi chiedo quali siano le attività essenziali, da quando cioè il Coronavirus ha sconvolto il mondo e i governi hanno iniziato a occuparsi della libertà degli individuiunico strumento per affrontare i disastri della pandemia, valutando, di volta in volta, quali siano i luoghi, gli esercizi, le attività didattiche, i movimenti, gli eventili, le forme espressive da limitare in cambio di un miglioramento dello stato di salute del Paese e della tenuta del sistema sanitario. Forse tutte le attività sono essenziali, perché dietro a ogni attività ci sono lavoratori, imprenditori, famiglie, istituzioni, clienti, consumatori; ci sono aspettative, impegni, investimenti, affitti da pagare, tasse spostate di pochissimo, debiti consolidati e ...

