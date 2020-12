Tragico schianto tra auto e moto | donna di 53 anni perde la vita

Leggi su yeslife

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nel pomeriggio di sabato, unadi 53è morta in un incidente insu via Nomentana nel territorio di Mentana, in provincia di Roma. Unadi 53è morta nel pomeriggio di sabato in un grave incidente stradale consumatosi su via Nomentana nel territorio di Mentana, in provincia di Roma. L'articolo proviene da YesLife.it.