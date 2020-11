Tragedia nel weekend, Carabiniere di Colleferro si toglie la vita in caserma: aveva solo 21 anni (Di lunedì 30 novembre 2020) Lutto a Colleferro dove è giunta la notizia della scomparsa di un giovane militare del posto. Si tratta di un ragazzo di appena 21 anni che, dopo aver conseguito il corso da Carabiniere a Velletri, pochi giorni fa era stato trasferito da Colleferro a Pizzighettone, in provincia di Cremona. Carabiniere di Colleferro si toglie la vita in caserma Proprio nella caserma dove aveva iniziato a prestare servizio da circa una settimana, i suoi colleghi lo hanno trovato senza vita. Il 21enne, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. La Tragedia è avvenuta durante il weekend. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Lutto adove è giunta la notizia della scomparsa di un giovane militare del posto. Si tratta di un ragazzo di appena 21che, dopo aver conseguito il corso daa Velletri, pochi giorni fa era stato trasferito daa Pizzighettone, in provincia di Cremona.disilainProprio nelladoveiniziato a prestare servizio da circa una settimana, i suoi colleghi lo hanno trovato senza. Il 21enne, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe tolto lasparandosi un colpo di pistola alla testa. Laè avvenuta durante il. Il ...

