Torre del Greco, tre denunciati per ricettazione (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Alla vista dei poliziotti si sono disfatti di due buste e sono saliti in fretta e furia sul treno. Così sabato pomeriggio gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza della Repubblica hanno notato, all'esterno della circumvesuviana, tre persone che, alla loro vista, si sono frettolosamente allontanate entrando nella stazione e disfacendosi di due buste. I poliziotti li hanno inseguiti e bloccati ed hanno recuperato i due sacchetti contenenti diversi arnesi atti allo scasso e numerosi articoli di bigiotteria dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza. C.V., A.R. e R.V., Torresi tra i 34 e 48 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati

