Torino-Sampdoria, Osti: «Dobbiamo ritrovare cattiveria agonistica» (Di lunedì 30 novembre 2020) La Sampdoria attesa dalla sfida contro il Torino: le dichiarazioni nel pre-partita di Carlo Osti, Ds dei blucerchiati Carlo Osti, Direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport nel pre-gara del pOsticipo di campionato tra i blucerchiati e il Torino. «La Sampdoria abbia fatto delle grandi partite contro Atalanta, Lazio e Fiorentina. E ha fatto partite dove siamo mancati in tanti punti di vista. Dobbiamo tornare a essere la squadra operaia che ha fatto un grande finale nella scorsa stagione e la prima parte di questa. Dobbiamo ritrovare quella cattiveria agonistica che serve per vincere le partite». LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Laattesa dalla sfida contro il: le dichiarazioni nel pre-partita di Carlo, Ds dei blucerchiati Carlo, Direttore sportivo della, ha parlato a Sky Sport nel pre-gara del pcipo di campionato tra i blucerchiati e il. «Laabbia fatto delle grandi partite contro Atalanta, Lazio e Fiorentina. E ha fatto partite dove siamo mancati in tanti punti di vista.tornare a essere la squadra operaia che ha fatto un grande finale nella scorsa stagione e la prima parte di questa.quellache serve per vincere le partite». LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU ...

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Sampdoria ??Stadio Olimpico “Grande Torino” ??Ore 18.30 #TorinoSampdoria #SFT - BabboleoNews : #Calcio, #serieA. Terminato il primo tempo a #Torino, la squadra di #Giampaolo è in vantaggio per 1 a 0 contro la… - giuntacalcio : RT @MarcoBeltrami79: Belotti in lacrime durante il minuto di raccoglimento per Maradona in Torino-Sampdoria #belotti #torinosampdoria #mara… - 100x100Napoli : Torino in vantaggio sulla Sampdoria dopo i primi 45 minuti - volpe_peppe : RT @SkySport: Inizia #TorinoSamp: segui il LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sampdoria HTTP/1.1 Server Too Busy