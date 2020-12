Torino e Sampdoria si dividono la posta | all’Olimpico finisce 2-2

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 novembre 2020)(ITALPRESS) – La 99esima rete in 200 presenze di Andrea Belotti non basta alper tornare alla vittoria casalinga dopo un digiuno di sei turni e per lasciarsi alle spalle un avvio di stagione mai così negativo dall’anno dell’ultima retrocessione.la squadra granata non va oltre il 2-2 contro unache si affida all’esperienza di Quagliarella e Candreva per salire a quota undici punti in classifica. Con Giampaolo (in isolamento) e Ranieri (squalificato) assenti, ci sono i vice Conti e Benetti in panchina con poche novità di formazione. La fluidità d’attacco delsembra funzionare e al 7? Belotti va in gol ma il guardialinee annulla per un fuorigioco dell’azzurro. Ma la rete del vantaggio è solo rinviata al 25?: Singo si scatena sulla fascia sfruttando ...