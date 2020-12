Tiziana Giardoni ricorda Stefano D’Orazio: il dolore senza fine della moglie (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio, dopo la scomparsa del marito si è trovata ad affrontare un altro lancinante dolore. Tiziana Giardoni esprime tutto il suo strazio per questo periodo. Il destino sembra non lasciarla in pace. Dopo la morte del marito, batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, il quale ha portato un vuoto indelebile Leggi su youmovies (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ladi, dopo la scomparsa del marito si è trovata ad affrontare un altro lancinanteesprime tutto il suo strazio per questo periodo. Il destino sembra non lasciarla in pace. Dopo la morte del marito, batterista dei Pooh,, il quale ha portato un vuoto indelebile

storie_italiane : Grave lutto per Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D'Orazio: è morto il padre @eleonoradaniele #storieitaliane - infoitcultura : TIZIANA GIARDONI, MORTO IL PAPÀ/ Altro lutto dopo Stefano D'Orazio: 'Vita ingiusta' - infoitcultura : Grave lutto per Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D'Orazio: è morto il padre - giandomenic45 : RT @RepSpettacoli: Grave lutto per Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D'Orazio: è morto il padre - Sabrina66mo : RT @repubblica: Grave lutto per Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D'Orazio: è morto il padre [aggiornamento delle 18:50] -