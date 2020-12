Tina Cipollari, dopo l’addio al compagno la foto con lui. E volano applausi (Di lunedì 30 novembre 2020) Solo qualche giorno fa Tina Cipollari, che non è certo il personaggio della tv più attivo sui social, interveniva a mezzo Instagram con un annuncio decisamente inaspettato: è tornata single. È finita la relazione tra la storica opinionista di Uomini e Donne e Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino. Si parlava addirittura di matrimonio ma qualcosa è deve essere andato storto nell’ultimo periodo. E la lontananza (lei a Roma con i tre figli, lui a Firenze) non ha di certo aiutato. Nel lungo post scritto sotto a un suo selfie, Tina si è detta felicemente single e invitato tutti ad avere rispetto e serietà nei suoi confronti. “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Solo qualche giorno fa, che non è certo il personaggio della tv più attivo sui social, interveniva a mezzo Instagram con un annuncio decisamente inaspettato: è tornata single. È finita la relazione tra la storica opinionista di Uomini e Donne e Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino. Si parlava addirittura di matrimonio ma qualcosa è deve essere andato storto nell’ultimo periodo. E la lontananza (lei a Roma con i tre figli, lui a Firenze) non ha di certo aiutato. Nel lungo post scritto sotto a un suo selfie,si è detta felicemente single e invitato tutti ad avere rispetto e serietà nei suoi confronti. “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata ...

Sise67048688 : Alla luce di ciò che è appena successo, ho capito quanto in quello studio TINA CIPOLLARI SIA VITA E LA SUA ASSENZA… - _danpo : Callum tranquillo come disse un luminare il treno passa una volta sola ma noi aspettavamo l'aereo Cit. Tina Cipolla… - zazoomblog : Tina Cipollari in posa con Gianni Sperti dopo laddio al compagno: la riflessione sui social - #Cipollari #Gianni… - zazoomblog : Tina Cipollari nuova vita Seconda Possibilità fuori Uomini e Donne - #Cipollari #nuova #Seconda - MarcCeras : @ValeRnc Barbarella sta esagerando davvero. Non la sopporto. A questo punto meglio Tina Cipollari. Te l'ho detto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari HTTP/1.1 Server Too Busy