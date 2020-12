The Voice Senior, chi è Laura Grey? La rivelazione di Gigi D’Alessio: “Suonavo per lei” (Di lunedì 30 novembre 2020) La nuova edizione di The Voice Senior è appena iniziata, ma già sta riscuotendo molto successo. E tra i concorrenti in gara non mancano anche volti non del tutto sconosciuti, come per esempio Viviana Stucchi, ma non solo. Infatti, tra i cantanti c’è anche una vecchia collega di Gigi D’Alessio: stiamo parlando della 79enne Laura Grey. La reazione dell’artista non appena riconosciuta la voce della sua ex ‘partner’ è stata incredibile, mai si sarebbe aspettato di rincontrarla in questo modo. Ma vediamo meglio cosa è successo durante la diretta e chi è Laura Grey. Laura Grey, l’ex collega di Gigi D’Alessio: “Quando suonavo ai matrimoni lei veniva a cantare” Laura ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) La nuova edizione di Theè appena iniziata, ma già sta riscuotendo molto successo. E tra i concorrenti in gara non mancano anche volti non del tutto sconosciuti, come per esempio Viviana Stucchi, ma non solo. Infatti, tra i cantanti c’è anche una vecchia collega di: stiamo parlando della 79enne. La reazione dell’artista non appena riconosciuta la voce della sua ex ‘partner’ è stata incredibile, mai si sarebbe aspettato di rincontrarla in questo modo. Ma vediamo meglio cosa è successo durante la diretta e chi è, l’ex collega di: “Quando suonavo ai matrimoni lei veniva a cantare”...

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - RaffaeleSanto : @TvCircle1 Pardon, in sostanza dicevo: si poteva controprogrammare dall'inizio The Voice Senior, o anticipando All… - Tery44117487 : @almira_nadila Coba liat claudia Emmanuela santoso di THE VOICE GERMANY 2019 yutube. - Ema_poet : RT @franciscachicca: #oggieunaltrogiorno Commossa dai racconti di Erminio Sinni. L'ho scoperto a The Voice Senior e oltre alla sua arte con… - altrogiornorai1 : RT @maricadale18: Sinni cantaaaaaa e facci vedere tua mamma ??un mito mentre era dietro le quinte di the voice ... dopo metto RaiPlay e riv… -

Ultime Notizie dalla rete : The Voice HTTP/1.1 Server Too Busy