The Jackal e le dipendenze da film e serie TV: il video sui disturbi più comuni (Di lunedì 30 novembre 2020) I The Jackal mettono alla berlina chi è fissato con le serie televisive e i film nel loro nuovo video, realizzato in collaborazione con Sky. I The Jackal mettono alla berlina chi è fissato con le serie tv e i film nel loro nuovo video, realizzato in collaborazione con Sky. Nel video, che potete vedere qui sotto, Ciro Priello interpreta il dottor Ugo Giacalli (allusione al nome del gruppo, ma forse anche al dottor Jekyll), nella cui villa i pazienti si fanno ricoverare per i disturbi più comuni legati alla visione costante di film e serie TV. Tra questi ci sono la "Sindrome da Finale Sospeso" (Aurora lascia le frasi in sospeso), la "Paralisi da Scrollamento di Ricerca di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 novembre 2020) I Themettono alla berlina chi è fissato con letelevisive e inel loro nuovo, realizzato in collaborazione con Sky. I Themettono alla berlina chi è fissato con letv e inel loro nuovo, realizzato in collaborazione con Sky. Nel, che potete vedere qui sotto, Ciro Priello interpreta il dottor Ugo Giacalli (allusione al nome del gruppo, ma forse anche al dottor Jekyll), nella cui villa i pazienti si fanno ricoverare per ipiùlegati alla visione costante diTV. Tra questi ci sono la "Sindrome da Finale Sospeso" (Aurora lascia le frasi in sospeso), la "Paralisi da Scrollamento di Ricerca di ...

Vafkez : Ho appena messo un #like a un bel #video su #YouTube: The Jackal - Guarire da dipendenze da FILM e SERIE TV - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Jackal e le dipendenze da film e serie TV: il video sui disturbi più comuni - _the_jackal : Conosci i personaggi delle serie meglio dei tuoi genitori? Vuoi scoprire il modo giusto per dire che guardi le seri… - andreaquaglian1 : @pfizeritalia @_the_jackal Dovete fallire male, cordiali saluti. - Chiappuz : @pfizeritalia @_the_jackal Bestemmiare è compreso? -

Ultime Notizie dalla rete : The Jackal The Jackal e le dipendenze da film e serie TV: il video sui disturbi più comuni Movieplayer.it Fedez, musica e comedy nella tana del boomerone

ROMA, NOV 30 - "Raga", "organizzo questo concerto marchissimo", "se per un giorno non si strimma pazienza". "questo spacca"...Fedez è live e si diverte un mondo. è nella sua stanza, due computer super ...

The Cerebros, l'ultimo fenomeno del web: è tempo di «Covmorra»

Esterno giorno, due gruppi di uomini si incontrano in uno spazio deserto di periferia. «Cirù, amma turnà, tengo nu nuovo business pe’ mane». «Gennà , ...

ROMA, NOV 30 - "Raga", "organizzo questo concerto marchissimo", "se per un giorno non si strimma pazienza". "questo spacca"...Fedez è live e si diverte un mondo. è nella sua stanza, due computer super ...Esterno giorno, due gruppi di uomini si incontrano in uno spazio deserto di periferia. «Cirù, amma turnà, tengo nu nuovo business pe’ mane». «Gennà , ...