"The Crown è solo fiction, Netflix chiarisca": il governo inglese e il fratello di Diana contro la serie (Di lunedì 30 novembre 2020) Quanto ci sia di vero e quanto The Crown sia solo fiction è un dibattito che sta appassionando molti spettatori, soprattutto nel Regno Unito, di cui la serie sta contribuendo a far rivivere la storia recente. La risonanza della quarta stagione è stata tale da scuotere perfino Downing Street, se a due settimane della sua uscita arriva addirittura una stilettata di un esponente del governo inglese contro The Crown. The Crown è solo fiction per il governo inglese Il Segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport del Regno Unito, Oliver Dowden, ha chiesto ufficialmente a Netflix di etichettare la trama di The ...

