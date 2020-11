«The Crown»: anche il Segretario per la Cultura inglese contro la serie, «Chiamatela fiction» (Di lunedì 30 novembre 2020) Come la famiglia, così il governo. Oliver Dowden, Segretario di Stato per la Cultura del Regno Unito, ha reiterato la polemica avanzata da Charles Spencer, chiedendo a Netflix che The Crown venga etichettata come opera di finzione. «È una stupenda produzione di fiction. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Come la famiglia, così il governo. Oliver Dowden, Segretario di Stato per la Cultura del Regno Unito, ha reiterato la polemica avanzata da Charles Spencer, chiedendo a Netflix che The Crown venga etichettata come opera di finzione. «È una stupenda produzione di fiction.

The Crown: il segretario alla Cultura del Regno Unito chiede un disclaimer prima degli episodi

Dickie Arbiter, ex addetto stampa di Elisabetta II, smentisce la ricostruzione della serie Netflix: il principe e sua moglie, nei primi anni di matrimonio, avrebbero conosciuto «la vera felicità» ...Nuovi attriti tra Netflix e il Regno Unito per The Crown: chiesto un disclaimer prima degli episodi Un disclaimer per le puntate di The Crown: questa è la richiesta ufficiale fatte arrivare a Netflix ...