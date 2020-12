The Crown 4, Emma Corrin l’interprete di Lady Diana rompe il silenzio: “Serie cruda ma vera” (Di lunedì 30 novembre 2020) La quarta stagione di The Crown sta appassionando il pubblico. Sempre più attento a conoscere i retroscena di una famiglia britannica che negli anni ha suscitato tanta curiosità. Al contrario i reali, i quali avrebbero reagito male a causa dell’ultimo capitolo di The Crown. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, la Royal Family riterrebbe la quarta stagione – incentrata sulla tormentata relazione tra Diana e Carlo – troppo romanzata e non coerente con la realtà. Inoltre, una fonte vicina a Buckingham Palace avrebbe raccontato che il Principe William non sarebbe affatto contento. A tal proposito sono le pagine del Sun ad attirare l’attenzione e a sottolineare i malesseri che attualmente disturberebbero le giornate del Principe: “Sente che entrambi i suoi genitori vengono sfruttati. Presentati in modo falso e semplicistico per fare ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) La quarta stagione di Thesta appassionando il pubblico. Sempre più attento a conoscere i retroscena di una famiglia britannica che negli anni ha suscitato tanta curiosità. Al contrario i reali, i quali avrebbero reagito male a causa dell’ultimo capitolo di The. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, la Royal Family riterrebbe la quarta stagione – incentrata sulla tormentata relazione trae Carlo – troppo romanzata e non coerente con la realtà. Inoltre, una fonte vicina a Buckingham Palace avrebbe raccontato che il Principe William non sarebbe affatto contento. A tal proposito sono le pagine del Sun ad attirare l’attenzione e a sottolineare i malesseri che attualmente disturberebbero le giornate del Principe: “Sente che entrambi i suoi genitori vengono sfruttati. Presentati in modo falso e semplicistico per fare ...

