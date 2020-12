Tg Politico Parlamentare, edizione del 30 novembre 2020 (Di lunedì 30 novembre 2020) Il via libera in Europa alla riforma del Mes non ha nulla a che vedere con la sua attivazione. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lo ripete alle commissioni parlamentari, spiegando che i nodi sulla ristrutturazione automatica del debito sono stati sciolti. L’accordo ha un’importanza strategica, ma è distinto dall’eventuale richiesta del fondo Salva Stati da parte dell’esecutivo. “Ogni decisione sarà condivisa all’interno della maggioranza e approvata dal Parlamento”, ha detto. L’Italia però, in questo momento non ha bisogno del Mes perchè ha liquidità a sufficienza per far fronte a ogni evenienza, ha ribadito Gualtieri.Continua il dibattio dentro il governo anche sulla gestione delle risorse del Recovery plan. Si va verso la nomina di un super direttorio con il premier, due ministri e sei manager, oltre a un comitato di 300 esperti che dovranno monitorare i progetti. DPCM, LE REGIONI INCALZANO IL GOVERNO Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) Il via libera in Europa alla riforma del Mes non ha nulla a che vedere con la sua attivazione. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lo ripete alle commissioni parlamentari, spiegando che i nodi sulla ristrutturazione automatica del debito sono stati sciolti. L’accordo ha un’importanza strategica, ma è distinto dall’eventuale richiesta del fondo Salva Stati da parte dell’esecutivo. “Ogni decisione sarà condivisa all’interno della maggioranza e approvata dal Parlamento”, ha detto. L’Italia però, in questo momento non ha bisogno del Mes perchè ha liquidità a sufficienza per far fronte a ogni evenienza, ha ribadito Gualtieri.Continua il dibattio dentro il governo anche sulla gestione delle risorse del Recovery plan. Si va verso la nomina di un super direttorio con il premier, due ministri e sei manager, oltre a un comitato di 300 esperti che dovranno monitorare i progetti. DPCM, LE REGIONI INCALZANO IL GOVERNO

