Tg Lazio | edizione del 30 novembre 2020

(Di lunedì 30 novembre 2020) “A Roma continuiamo a giocare con il fuoco. Bisogna far rispettare le regole”. Lo ha detto oggi il vice presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Pier Luigi Bartoletti, in merito alle immagini della calca nelle vie dello shopping della Capitale. “Ricordo che da gennaio avremo un aumento di pazienti legati all’influenza stagionale- ha spiegato Bartoletti- Dunque se dovesse esserci anche una terza ondata di Covid, il sistema sanitario rischierebbe il collasso”. Dello stesso avviso il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, secondo il quale “le regole ci sono: se via del Corso è piena, va applicato il numero chiuso”. ROMA, CONFESERCENTI: ZTL RESTI APERTA PER TUTTO DICEMBRE