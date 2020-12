Teniamoci i quattro gol alla Roma | senza ricamare troppo sull’afflato argentino

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sebbene in questi giorni non appaia una attività particolarmente popolare, potrebbe giovare un po’ di cautela nel calcarela manoche domenica sera si sarebbe manifestato sullo stadio già San Paolo. In parte perché, per i ragazzi che giocano oggi, Maradona è un calciatore di cui si è arrivati a conoscenza guardando qualche streaming su YouTube (neanche un DVD, lasciamo perdere i preistorici VHS), in altra parte perché è sempre sano evitare di far girare il mondo attornotesta e il cuore di noi sopra i quaranta, tingendo la realtà di sfumature e colori che abitano più che altro quasi esclusivamente nei nostri occhi. Il Napoli ha vinto, con nettissimo merito, una partita che ha mostrato una natura un po’ strana. L’avversario sceso in campo, imbattuto in campionato, è stato, a voler ...