Tasse rinviate e nuovi indennizzi. Ristori Quater approvato nella notte, altra pezza Gualtieri (Di lunedì 30 novembre 2020) Via libera in tarda sera al Decreto Ristori Quater. Il Consiglio dei ministri ha approvato l'intervento da 8 miliardi mirato a rafforzare il sostegno ai lavoratori, ai professionisti e alle imprese italiane nella crisi economica legata alla seconda ondata di coronavirus. "Da questa crisi sono sicuro, usciremo presto tutti insieme - ha annunciato su Facebook il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri -. Lo voglio ribadire con forza: non siete soli, lo Stato è al vostro fianco. Con questo nuovo decreto rinviamo al 30 aprile 2021 i versamenti del secondo acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap a tutte le partite Iva e alle imprese che nel 2019 hanno conseguito ricavi fino a 50 milioni e subito una perdita di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019". "Usufruiranno della medesima ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Via libera in tarda sera al Decreto. Il Consiglio dei ministri hal'intervento da 8 miliardi mirato a rafforzare il sostegno ai lavoratori, ai professionisti e alle imprese italianecrisi economica legata alla seconda ondata di coronavirus. "Da questa crisi sono sicuro, usciremo presto tutti insieme - ha annunciato su Facebook il ministro dell'Economia Roberto-. Lo voglio ribadire con forza: non siete soli, lo Stato è al vostro fianco. Con questo nuovo decreto rinviamo al 30 aprile 2021 i versamenti del secondo acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap a tutte le partite Iva e alle imprese che nel 2019 hanno conseguito ricavi fino a 50 milioni e subito una perdita di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019". "Usufruiranno della medesima ...

