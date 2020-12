Tacconi: “Il gol di Maradona su punizione contro di me è il secondo gol del secolo” (Di lunedì 30 novembre 2020) Stefano Tacconi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte su Diego Armando Maradona. C’era lui in porta nella celebre punizione in area che l’argentino segnò contro la Juventus. Per me è stato un onore giocare contro Maradona. Da parte sua c’è sempre stato un grande rispetto e lo ringrazierò per tutta la vita. Sto preparando un quadro con una foto insieme a Maradona, vorrei dedicarlo a lui. È un regalo per la popolarità che Diego mi ha dato, è il minimo che si possa fare. Gol su punizione? Ne abbiamo approfittato tutti, per me è il secondo gol del secolo. Ho visto Napoli-Roma, non comprendo questo calcio con gli stadi vuoti. A volte è tutto di una noia assoluta. Di solito il portiere quando prende gol è un pirla, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Stefano, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte su Diego Armando. C’era lui in porta nella celebrein area che l’argentino segnòla Juventus. Per me è stato un onore giocare. Da parte sua c’è sempre stato un grande rispetto e lo ringrazierò per tutta la vita. Sto preparando un quadro con una foto insieme a, vorrei dedicarlo a lui. È un regalo per la popolarità che Diego mi ha dato, è il minimo che si possa fare. Gol su? Ne abbiamo approfittato tutti, per me è ilgol del secolo. Ho visto Napoli-Roma, non comprendo questo calcio con gli stadi vuoti. A volte è tutto di una noia assoluta. Di solito il portiere quando prende gol è un pirla, ...

