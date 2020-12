Svezia, l’immunità di gregge ha fallito. Il premier: “Situazione molto grave” (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo aver gestito la prima ondata di Covid-19 senza ricorrere al lockdown, da circa un mese la Svezia sta facendo i conti con un imprevisto forte aumento dei contagi. Il premier Stefan Loefven ha definito la situazione “molto grave” e tra i cittadini cala la fiducia nel cosiddetto Modello svedese di contrasto soft alla pandemia. Secondo un sondaggio pubblicato il 26 novembre dal quotidiano Dagens Nyheter, l’82% degli svedesi è “un po’ o molto preoccupato”, mentre la fiducia nella capacità delle autorità di combattere il virus è scesa al 42%, a fronte del 55% di ottobre. Il 44% degli intervistati teme che le autorità non stiano facendo abbastanza per combattere il virus, rispetto al 31% del mese scorso. Finora in Svezia si sono registrati complessivamente circa 240mila contagi e 6.600 ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo aver gestito la prima ondata di Covid-19 senza ricorrere al lockdown, da circa un mese lasta facendo i conti con un imprevisto forte aumento dei contagi. IlStefan Loefven ha definito la situazione “e tra i cittadini cala la fiducia nel cosiddetto Modello svedese di contrasto soft alla pandemia. Secondo un sondaggio pubblicato il 26 novembre dal quotidiano Dagens Nyheter, l’82% degli svedesi è “un po’ opreoccupato”, mentre la fiducia nella capacità delle autorità di combattere il virus è scesa al 42%, a fronte del 55% di ottobre. Il 44% degli intervistati teme che le autorità non stiano facendo abbastanza per combattere il virus, rispetto al 31% del mese scorso. Finora insi sono registrati complessivamente circa 240mila contagi e 6.600 ...

violet6femme : @SimZombie @disinformatico Per me anche prima. Ribadisco che la Svezia non ha introdotto obblighi nemmenomper l'imm… - SimZombie : @violet6femme @disinformatico Dicevi che la Svezia non ha applicato l'immunità di gregge, io ti ho portato le prove… - GiancarloGarci6 : RT @Antiogu60: Ennesima riprova del fallimento Svedese che teorizzava l'immunità di gregge.. Piena Pandemia!! Stoccata per i NEGAZIONISTI c… - SimZombie : @disinformatico 600 milioni sono una goccia nel mare rispetto al danno economico dovuto al Covid-19. Danno che hann… - LuigieLestelle : RT @Antiogu60: Ennesima riprova del fallimento Svedese che teorizzava l'immunità di gregge.. Piena Pandemia!! Stoccata per i NEGAZIONISTI c… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia l’immunità HTTP/1.1 Server Too Busy