Supplenze | quelle Covid le rifiutiamo perché non ci pagano | far west nelle MAD | ritardi convocazioni

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze quelle

Orizzonte Scuola

Come funziona la malattia dei docenti? Vediamo come la malattia Covid e la quarantena devono essere considerate.Un'iniziativa per sostenere le auto bianche e evitare agli insegnanti che lavorano in presenza l'uso dei mezzi pubblici che però esclude il ...