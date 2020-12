Superbonus 110%, Manovra: presentato emendamento per proroga a 2023 (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – “Con un emendamento della maggioranza si propone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell’ecobonus e il sisma bonus al 110%“. Così il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo. “L’emendamento, che conferma le iniziative che da sempre contraddistinguono il Movimento 5 Stelle, è un segnale concreto verso imprese, artigiani e cittadini nella chiara direzione di una economia ambientalmente sostenibile che è l’unica via d’uscita della nostra società nell’era post Covid – ha spiegato – I bonus in edilizia si sono dimostrati un vero salvagente per la crisi nel settore iniziata nel 2008 e quando il Superbonus è partito, molti cantieri sono stati aperti. Purtroppo, a causa del Covid, la nostra economia sta subendo nuovi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – “Con undella maggioranza si propone la, fino al 31 dicembre, dell’ecobonus e il sisma bonus al“. Così il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo. “L’, che conferma le iniziative che da sempre contraddistinguono il Movimento 5 Stelle, è un segnale concreto verso imprese, artigiani e cittadini nella chiara direzione di una economia ambientalmente sostenibile che è l’unica via d’uscita della nostra società nell’era post Covid – ha spiegato – I bonus in edilizia si sono dimostrati un vero salvagente per la crisi nel settore iniziata nel 2008 e quando ilè partito, molti cantieri sono stati aperti. Purtroppo, a causa del Covid, la nostra economia sta subendo nuovi ...

