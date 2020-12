Super Nintendo World | l’apertura del parco con le montagne russe a tema Mario Kart

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 30 novembre 2020) Universal Studios Japan ha annunciato una data di apertura per la sua tanto attesa area a. La zonaLand aprirà aldi Osaka il 4 febbraio 2021. In realtà è un po’ prima del previsto – il mese scorsoaveva dichiarato che il progetto avrebbe aperto in primavera. Un caffè ae un negozio di merchandising hanno già aperto nel più grandedegli Universal Studios Japan. USJ ehanno anche fornito dettagli su quella che sarà sicuramente una delle attrazioni di punta del: le. È ospitato all’interno di un castello di ...