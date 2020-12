Strage di Bologna, su Ignota 86 il “giallo” di Lucarelli non convince. Come al solito (Di lunedì 30 novembre 2020) Strage di Bologna, riceviamo da Massimiliano Mazzanti e pubblichiamo Francamente, sfugge il motivo per il quale, sulla vicenda di Ignota 86, fosse importante o anche solo interessante conoscere il parere di Carlo Lucarelli. Sulla Strage di Bologna, infatti, sono anni ormai che lo scrittore manifesta idee perfettamente allineate alla “vulgata” giudiziaria. Con un ossequio alle sentenze “passate in giudicato” per lo meno curioso, visto che il personaggio, su altre vicende, non manifesta altrettanto rispetto per i pronunciamenti della magistratura (Ustica, Pasolini, ecc.). Intervistato dal Corriere di Bologna, il Nostro non ha avuto esitazioni nel tentare di “ridimensionare” la portata dell’intervista a Gabriella Negrini, alla quale – e ci ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020)di, riceviamo da Massimiliano Mazzanti e pubblichiamo Francamente, sfugge il motivo per il quale, sulla vicenda di86, fosse importante o anche solo interessante conoscere il parere di Carlo. Sulladi, infatti, sono anni ormai che lo scrittore manifesta idee perfettamente allineate alla “vulgata” giudiziaria. Con un ossequio alle sentenze “passate in giudicato” per lo meno curioso, visto che il personaggio, su altre vicende, non manifesta altrettanto rispetto per i pronunciamenti della magistratura (Ustica, Pasolini, ecc.). Intervistato dal Corriere di, il Nostro non ha avuto esitazioni nel tentare di “ridimensionare” la portata dell’intervista a Gabriella Negrini, alla quale – e ci ...

fattoquotidiano : Strage di Bologna, non solo Nar. Per la procura generale coinvolti anche Terza Posizione e Ordine Nuovo: “Ora visio… - sbonaccini : Strage di Bologna del 2 agosto 1980, anche la @RegioneER alla prima udienza del nuovo processo sui mandanti: 'Pass… - SecolodItalia1 : Strage di Bologna, su Ignota 86 il “giallo” di Lucarelli non convince. Come al solito - Mbyk019285 : RT @ODNDItalia: Bologna. Al via il nuovo processo ai mandanti e ai finanziatori della strage del 2 agosto 1980. Fra gli imputati Paolo Bell… - arosamor : RT @ODNDItalia: Strage di Bologna. Adesso in onda su Radio Popolare Saverio Ferrari, direttore dell'Osservatorio democratico sulle nuove de… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna HTTP/1.1 Server Too Busy