Stipendio | consigliato aggiornare detrazioni fiscali entro dicembre 2020 per evitare “brutte sorprese”

(Di lunedì 30 novembre 2020) Se nel cedolino dellolenon corrispondono alla situazione reale, il conguaglio fiscalesarà sbagliato e la C.U. (certificazione unica) 2021 (ex C.U.D.) scaricabile a marzo 2021 sarà errata. L'articolo .

Agenzia_ANSIA_ : @andreabell96 Devo comprare un materasso... La mia capa ovviamente m'ha consigliato quelli che usa lei, che costano… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendio consigliato

www.controcampus.it

Se nel cedolino dello stipendio le detrazioni fiscali non corrispondono alla situazione reale, il conguaglio fiscale 2020 sarà sbagliato e la C.U. (certificazione unica) 2021 (ex C.U.D.) scaricabile a ...Le cinque società hanno pagato finora solo fino al mese di agosto: c’è tempo sino al primo dicembre per sanare la situazione ed evitare penalizzazioni ...