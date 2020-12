Stellar (XLM) è salito del 92% a novembre; ecco il prossimo obiettivo per gli acquirenti (Di lunedì 30 novembre 2020) Il prezzo di Stellar (XLM) è in trend in rialzo del 92% a novembre dopo aver toccato il massimo degli ultimi 17 mesi in previsione del lancio del Protocol 15 e del breakout di Bitcoin. Analisi fondamentale: lanciato l’upgrade Protocol 15 Stellar ha lanciato il tanto atteso update Protocol 15 all’inizio di questa settimana. Il nuovo protocollo introduce due nuove funzionalità: saldi rivendicabili e riserve sponsorizzate che faciliteranno lo sviluppo di app sulla rete Stellar. La prima funzionalità, Claimable Balance, consentirà agli utenti di suddividere un pagamento in due parti, lasciando che l’invio dipenda solo dall’account di invio, mentre la ricevuta dipenderà solo dall’account di ricezione. L’altra caratteristica consentirà a un account di sponsorizzare le riserve di lumen per un altro account senza ... Leggi su invezz (Di lunedì 30 novembre 2020) Il prezzo di(XLM) è in trend in rialzo del 92% adopo aver toccato il massimo degli ultimi 17 mesi in previsione del lancio del Protocol 15 e del breakout di Bitcoin. Analisi fondamentale: lanciato l’upgrade Protocol 15ha lanciato il tanto atteso update Protocol 15 all’inizio di questa settimana. Il nuovo protocollo introduce due nuove funzionalità: saldi rivendicabili e riserve sponsorizzate che faciliteranno lo sviluppo di app sulla rete. La prima funzionalità, Claimable Balance, consentirà agli utenti di suddividere un pagamento in due parti, lasciando che l’invio dipenda solo dall’account di invio, mentre la ricevuta dipenderà solo dall’account di ricezione. L’altra caratteristica consentirà a un account di sponsorizzare le riserve di lumen per un altro account senza ...

Si registra oggi una prevalenza di segni positivi, il 65% sopra la parità. È un momento di reazione che non va a rovinare il trend rialzista della settimana. Bitcoin si avvia a registrare la prima se ...

