Stefano Sala ex fidanzato Dayane Mello: l’accusa porta a galla nuovi retroscena (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In passato ci sono stati dei veri e propri scontri tra Stefano Sala e l’ex fidanzata Dayane Mello: di mezzo anche la sua attuale moglie. Dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, lo scorso ottobre la modella brasiliana Dayane Mello aveva improvvisamente rivolto delle accuse molto forti contro l’ex compagno Stefano Sala e la sua Leggi su youmovies (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In passato ci sono stati dei veri e propri scontri trae l’ex fidanzata: di mezzo anche la sua attuale moglie. Dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, lo scorso ottobre la modella brasilianaaveva improvvisamente rivolto delle accuse molto forti contro l’ex compagnoe la sua

tufotufino : @Donato_pg @13mari81 @SAM_VXXVI @Ire_Lica @rosariavenerus1 @Sine_Strepitu @noordungp @maddalena2471 @Zakk701… - cestlaviemacher : Ma perché non fanno una sorpresa a Dayane come fu per Stefano Sala con sua figlia che viene lì? almeno la vede di p… - pier________ : @Cla_TeamMaite Una sorpresa come quella a Stefano Sala con la distanza di sicurezza possono farla. - blueroom88 : @bizet81 Ma non è detto che esca!! Magari sentirà la figlia che le darà la forza di restare! Anche Stefano Sala ha… - BambolinaKay86 : @mambu__ @GrandeFratello bisogna vedere se stefano da la liberatora. Non è detto che sia il gf che non vuole in que… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Sala HTTP/1.1 Server Too Busy