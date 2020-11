Stazioni ferroviarie, 3 arresti e 12 indagati dopo controlli (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – Tre arresti, 12 indagati, 7.900 persone controllate, poi 471 le pattuglie impegnate in stazione, 52 a bordo di 132 treni e 8 le contravvenzioni amministrative elevate. Questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale. controlli intensificati il 25 e 26 novembre scorso con l’operazione “Rail action day 24 blue”, promossa su scala internazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Oltre 1.300 le persone controllate, centinaia di bagagli ispezionati, 54 le Stazioni interessate. 174 gli operatori della Polfer impegnati. L’iniziativa e’ finalizzata ad attivare contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti, controlli preventivi ai viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei convogli ferroviari. In particolare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – Tre, 12, 7.900 persone controllate, poi 471 le pattuglie impegnate in stazione, 52 a bordo di 132 treni e 8 le contravvenzioni amministrative elevate. Questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale.intensificati il 25 e 26 novembre scorso con l’operazione “Rail action day 24 blue”, promossa su scala internazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Oltre 1.300 le persone controllate, centinaia di bagagli ispezionati, 54 leinteressate. 174 gli operatori della Polfer impegnati. L’iniziativa e’ finalizzata ad attivare contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti,preventivi ai viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei convogli ferroviari. In particolare ...

