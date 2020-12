Stasera Italia, salta l’audio: Palombelli assordata da fischi e scoppi – Video (Di lunedì 30 novembre 2020) Stasera Italia “Scusate, c’è stata come un’esplosione qui nello studio“. Problema tecnico a Stasera Italia. Nel corso della puntata odierna del talk show di Rete4, l’audio è letteralmente saltato per alcuni istanti, durante i quali il pubblico a casa e la conduttrice Barbara Palombelli hanno udito fastidiosi ed assordanti fischi. Improvvisamente, le voci dei protagonisti del dibattito sono state sovrastate da sibili e scoppi alternati a momenti di audio assente. Un inconveniente tecnico che ha colto alla sprovvista anche la stessa conduttrice, assordata dai fragorosi rumori che le risuonavano nelle orecchie tramite gli auricolari. Col passare dei minuti – per prendere tempo, intanto, era stato trasmesso un servizio ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 novembre 2020)“Scusate, c’è stata come un’esplosione qui nello studio“. Problema tecnico a. Nel corso della puntata odierna del talk show di Rete4,è letteralmenteto per alcuni istanti, durante i quali il pubblico a casa e la conduttrice Barbarahanno udito fastidiosi ed assordanti. Improvvisamente, le voci dei protagonisti del dibattito sono state sovrastate da sibili ealternati a momenti di audio assente. Un inconveniente tecnico che ha colto alla sprovvista anche la stessa conduttrice,dai fragorosi rumori che le risuonavano nelle orecchie tramite gli auricolari. Col passare dei minuti – per prendere tempo, intanto, era stato trasmesso un servizio ...

XFactor_Italia : Stasera quinto Live di #XF2020 con una manche speciale dedicata all'empowerment femminile! 21:15 su @SkyItalia e i… - XFactor_Italia : “Piccola anima” ma grande voce la nostra @MYDRAMA9 che stasera sale sul palco accompagnata da @DjSlaiT. Vi piace la… - XFactor_Italia : “I prati sono in fiore” è la frase del brano “La prima cosa bella” di @nicola_di_bari che @cmqmartina ha tatuato su… - zeepruk_italia : Grazie per aver partecipato anche stasera al rewatch ?????? Appuntamento a martedì prossimo con gli episodi 7 e 8 ?… - robertodavoli5 : RT @raimondialfredo: @sabrimaggioni C'è uno a Stasera Italia, certo licheri, che dice che il suo partito dei 5 st....i non farà delle cose… -