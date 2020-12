Squat | benefici | esecuzione e muscoli coinvolti

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 novembre 2020) Cos’è loLoè un gesto motorio di base fondamentale tanto negli allenamenti a corpo libero quanto in quelli con pesetti o grossi bilancieri. Conosciuto come il “re degli esercizi”, lova accompagnato a una corretta respirazione, in modo che si traggano tutti idall’. Vediamo come si esegue in breve: il peso va sui talloni mentre si scende in accovacciata, il petto in fuori e le anche si portano indietro e in basso, le ginocchia sono parallele ai piedi mentre si scende e la testa rimane in posizione neutra. Eseguito correttamente, loaiuta a migliorare le prestazioni del corpo in merito a tutti i distretti muscolari, specie la zona inferiore e mantiene in salute ossa e articolazioni. Andiamo a vedere come si respira durante ...