Sport Invernali | calendario 1-6 dicembre | programma | orari | tv | streaming Sci alpino a Santa Caterina

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) La stagione 2020-2021 deglientra progressivamente nel vivo con una nuova settimana ricca di eventi in cui l’Italia andrà a caccia di risultati importanti. Gli azzurri saranno protagonisti dal 1° al 6in quattro discipline olimpichedella neve: sci, sci di fondo, biathlon e slittino artificiale. La Coppa del Mondo di scimaschile fa tappa in Italia e per la precisione aValfurva per disputare due slalom giganti, mentre il circuito femminile gareggerà in Svizzera con due Super G a Saint Moritz. Grande attesa anche per la seconda settimana consecutiva di gare a Kontiolahti valevoli per la Coppa del Mondo di biathlon, mentre la pista di Altenberg sarà sede della seconda tappa stagionale della ...