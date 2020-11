Speranza | “Anche a Natale e Capodanno coprifuoco dalle 22 alle 6”

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Non sara’ un Natale come gli altri. Di solito a Natale vediamo persone che altrimenti non riusciamo a incontrare nel corso dell’anno. Questo, invece, deve essere un Natale all’insegna della sobrieta’“, dice il ministro della Salute Roberto Speranza a Live non e’ la D’Urso, su Canale 5.