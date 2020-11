Spagna, calciatrice rifiuta il minuto di silenzio per Maradona: 'Era uno stupratore' (Di lunedì 30 novembre 2020) Paula Dapena , calciatrice 24enne, si è rifiutata di partecipare al minuto di silenzio dedicato alla morte di Diego Armando Maradona . E' accaduto a La Coruña, in Spagna , durante un'amichevole ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 novembre 2020) Paula Dapena ,24enne, si èta di partecipare aldidedicato alla morte di Diego Armando. E' accaduto a La Coruña, in, durante un'amichevole ...

