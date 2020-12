Spagna, a Madrid vie del centro piene di persone per gli acquisti di Natale – Il video (Di lunedì 30 novembre 2020) Folla in strada a Madrid per gli acquisti di Natale nonostante la pandemia di Coronavirus. La polizia della capitale spagnola ha pubblicato su Twitter un video girato con un drone, che mostra le vie del centro piene di gente. Ma il commento delle forze dell’ordine a corredo del filmato è tutt’altro che allarmistico: «Questo fine settimana abbiamo fatto affidamento sull’Unità di supporto aereo (droni) per controllare la folla di persone in centro. Sebbene a livello del suolo sembrava che ci fossero molte persone, dal cielo si può vedere che la circolazione era fluida e con distanziamento sociale». November 30, 2020 video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Folla per lo shopping, Miozzo: ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Folla in strada aper glidinonostante la pandemia di Coronavirus. La polizia della capitale spagnola ha pubblicato su Twitter ungirato con un drone, che mostra le vie deldi gente. Ma il commento delle forze dell’ordine a corredo del filmato è tutt’altro che allarmistico: «Questo fine settimana abbiamo fatto affidamento sull’Unità di supporto aereo (droni) per controllare la folla diin. Sebbene a livello del suolo sembrava che ci fossero molte, dal cielo si può vedere che la circolazione era fluida e con distanziamento sociale». November 30, 2020: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Folla per lo shopping, Miozzo: ...

