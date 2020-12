' Spaccaossa' condannati a Palermo Incidenti finti | fratture vere

Leggi su agi

(Di lunedì 30 novembre 2020) AGI -fasulli,. Il gup diMarco Gaeta ha condannato un gruppo dei cosiddetti "", uomini e donne che organizzavano falsi, spesso con lesioni provocate per truffare le assicurazioni. Sedici i, col rito abbreviato, e 5 le assoluzioni. Mentre in sei hanno patteggiato la pena. Si tratta di un'altra tranche del processo che ha fatto luce su una organizzazione che agiva reclutando povera gente, disposta a farsi materialmente spaccare le ossa per simularestradali e truffare le assicurazioni, ottenendo indennizzi non dovuti. La procura ha accettato i patteggiamenti da parte delle vittime-complici di questo sistema: coloro cioè che accettavano le, in cambio di ...