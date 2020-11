“Sono positiva al Covid”. Orietta Berti, l’annuncio sui social. Poi avverte: “Attenti!”. Le condizioni della cantante (Di lunedì 30 novembre 2020) Orietta Berti ha annunciato di essere positiva al Covid. La cantante, frequentemente ospite in molte trasmissioni televisive soprattutto Rai, ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram, comunicando la notizia direttamente ai suoi seguaci: “Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e mi raccomando state attenti”. Quindi Orietta Berti ha invitato tutti a seguire le disposizioni e indicazioni delle istituzioni per limitare la diffusione del contagio, consigliando a tutti di lavare spesso le mani, mantenere le distanze e indossare la mascherina. Le sue condizioni di salute, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)ha annunciato di essereal Covid. La, frequentemente ospite in molte trasmissioni televisive soprattutto Rai, ha datosul suo profilo Instagram, comunicando la notizia direttamente ai suoi seguaci: “Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultataal covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e mi raccomando state attenti”. Quindiha invitato tutti a seguire le disposizioni e indicazioni delle istituzioni per limitare la diffusione del contagio, consigliando a tutti di lavare spesso le mani, mantenere le distanze e indossare la mascherina. Le suedi salute, ...

