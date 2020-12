Sondaggio: secondo il 37% dei votanti si salveranno sia Benevento che Spezia (Di martedì 1 dicembre 2020) Benevento e Spezia in salute: secondo voi chi ha maggiori possibilità di restare in Serie A? Si salveranno entrambe (37%) Spezia (30%) Benevento (24%) Nessuna delle due (9%) Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020)in salute:voi chi ha maggiori possibilità di restare in Serie A? Sientrambe (37%)(30%)(24%) Nessuna delle due (9%) Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

borghi_claudio : Spero sia chiaro a tutti a cosa servono e come funzionano i 'sondaggi'. Puro spin. Il sondaggio viene confezionato… - Inter : ?? | SONDAGGIO Buongiorno #InterFans! Chi è stato il migliore di #InterTorino secondo voi? Votatelo nel nostro sondaggio ?? - Onestidal2007 : ??The best of #TwitterJuve ?? Ecco la classifica parziale dopo la 3ª 'giornata' (in base ai risultati del sondaggio,… - bookworn3 : secondo me è stato un bel sondaggio, alla fin fine ha dato modo a più persone di conoscere anche posti meno conosci… - VietatoMorireE : Forse il sondaggio del secolo MA QUALCUNO DEVE PUR FARLO: secondo voi Oppini abbandonerà la casa a Dicembre, quand… -