Soluzioni Cruciverba del 30/11/20. Tutte le definizioni (Di lunedì 30 novembre 2020) Se siete in cerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l'Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Ecco a voi le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 30/11/20: Birillo da biliardo 6 lettere: Ometto Dicitura finale del libro 8 lettere: Colophon Dolce francese alle ciliegie 9 lettere: Clafoutis Esausto stanchissimo 8 lettere: Stremato Il dolce francese alle ciliegie 9 lettere: Clafoutis L incavo per la gemma 7 lettere: Castone La dicitura finale del libro con i dati di stampa 8 lettere: Colophon Spaziosa anticamera 5 lettere: Atrio Una volta in inghilterra 4 lettere: Once

