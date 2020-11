Solo al mondo da otto anni, l'elefante Kaavan lascia il Pakistan per trovare in Cambogia una nuova casa e nuovi amici (Di lunedì 30 novembre 2020) E' rimasto per otto anni in uno zoo Pakistano , dove ha vissuto in solitudine. Ma finalmente per Kaavan, l'elefante rimasto 'Solo al mondo' , è cominciato il viaggio verso la sua nuova casa in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 novembre 2020) E' rimasto perin uno zooo , dove ha vissuto in solitudine. Ma finalmente per, l'rimasto 'al' , è cominciato il viaggio verso la suain ...

enpaonlus : Nuova vita per Kavaan, l’elefante “più solo al mondo” liberato e trasferito dal Pakistan alla Cambogia - mirkocalemme : C'è solo un modo per inaugurare degnamente lo stadio #Maradona: un'amichevole #Napoli - #Argentina, ovviamente appe… - rubio_chef : Per come sta andando avanti il mondo forse l’attivismo dovrebbe cambiare attitudine, perché alla fine della fiera t… - laethel_ : A volte succedono cose strane, un incontro, un sospiro, un alito di vento che suggerisce nuove avventure della ment… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Avete mai sentito parlare di « Book Nook? » Un Book Nook è un mondo in miniatura tra gli scaffali dei libri. L'ultima… -