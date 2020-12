Soldato australiano sgozza un afgano. Cosa c’è dietro la guerra diplomatica per la foto fake della Cina (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – E’ in atto uno scontro diplomatico senza precedenti tra Cina e Australia. Non che le due nazioni siano mai state particolarmente “amiche”, ma quanto avvenuto nelle ultime ore è un unicum piuttosto grottesco. E’ bastata una foto, chiaramente ritoccata al computer, per mandare su tutte le furie il premier australiano Scott Morrison. A pubblicare l’immagine su Twitter è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijan, in seguito a un rapporto che descrive i crimini commessi dai soldati australiani in Afghanistan. Nell’immagine si vede un Soldato dell’esercito di Canberra intento a sgozzare un civile afgano e c’è pure una sarcastica scritta in inglese: “Non avere paura, siamo venuti a portare la pace”. Il funzionario cinese ha poi aggiunto una didascalia: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – E’ in atto uno scontro diplomatico senza precedenti trae Australia. Non che le due nazioni siano mai state particolarmente “amiche”, ma quanto avvenuto nelle ultime ore è un unicum piuttosto grottesco. E’ bastata una, chiaramente ritoccata al computer, per mandare su tutte le furie il premierScott Morrison. A pubblicare l’immagine su Twitter è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijan, in seguito a un rapporto che descrive i crimini commessi dai soldati australiani in Afghanistan. Nell’immagine si vede undell’esercito di Canberra intento are un civilee c’è pure una sarcastica scritta in inglese: “Non avere paura, siamo venuti a portare la pace”. Il funzionario cinese ha poi aggiunto una didascalia: ...

