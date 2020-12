Snam | emesso con successo secondo transition bond per 600 milioni di euro

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –ha concluso oggi conl’emissione del suoper un ammontare complessivo di 600di. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nelFramework pubblicato lo scorso giugno. L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda superiore a 2,6 miliardi di, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori, configurandosi come il più lungo prestito obbligazionario con cedola pari a 0 maida un emittente italiano. La scadenza è fissata al 7 dicembre 2028, con ...