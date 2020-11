Slittino, Coppa del Mondo Altenberg 2020: programma, orari, tv. Il calendario completo (Di lunedì 30 novembre 2020) Ci si sposta verso la Germania per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Appuntamento il prossimo week-end in quel di Altenberg con il massimo circuito internazionale. L’Italia guidata da Dominik Fischnaller, dopo l’ottimo debutto ad Igls, va a caccia di altri risultati di prestigio. Andiamo a scoprire il programma con tutte le gare e gli orari, oltre al palinsesto TV. programma Coppa DEL Mondo Slittino Altenberg 2020 Venerdì 4 dicembre Ore 9.00 Nations Cup Sabato 5 dicembre Ore 9.25 Prima run doppio Ore 10.45 Seconda run doppio Ore 12.15 Prima run singolo femminile Ore 13.40 Seconda run singolo femminile Domenica 6 dicembre Ore 9.35 Prima run singolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Ci si sposta verso la Germania per la seconda tappa delladeldisu pista artificiale. Appuntamento il prossimo week-end in quel dicon il massimo circuito internazionale. L’Italia guidata da Dominik Fischnaller, dopo l’ottimo debutto ad Igls, va a caccia di altri risultati di prestigio. Andiamo a scoprire ilcon tutte le gare e gli, oltre al palinsesto TV.DELVenerdì 4 dicembre Ore 9.00 Nations Cup Sabato 5 dicembre Ore 9.25 Prima run doppio Ore 10.45 Seconda run doppio Ore 12.15 Prima run singolo femminile Ore 13.40 Seconda run singolo femminile Domenica 6 dicembre Ore 9.35 Prima run singolo ...

