Simeone: "Se Suarez risultasse negativo domani, potrebbe giocare" (Di lunedì 30 novembre 2020) Simeone spera nel recupero di Suarez per la sfida di domani sera tra Atletico Madrid e Bayern Monaco , nonostante il giocatore sia risultato positivo al Covid anche dopo l'ultimo giro di tamponi. L'allenatore dell'Atletico Madrid in conferenza stampa ha detto che l'attaccante uruguaiano, fuori dalla lista dei convocati, si sente bene: "Ieri ho parlato con lui, ha voglia di tornare in gruppo e aiutare la squadra. Questo virus è strano e magari domani potrebbe risultare negativo. Se Suarez non giocherà domani, tornerà disponibile per la prossima gara di campionato". Foto: twitter uff atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

