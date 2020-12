Silvio Berlusconi sta molto male: le dichiarazioni del suo avvocato (Di lunedì 30 novembre 2020) Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono peggiorate negli ultimi giorni: il Cavaliere non sarà presente in aula e ha cancellato il suo impegno a Porta a Porta. Aveva contratto il Coronavirus lo scorso Settembre, nonostante la grandissima attenzione che aveva posto nel prevenire l’infezione. Gli era stata notificata una carica virale altissima, una delle più alte mai registrate tra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 30 novembre 2020) Le condizioni di salute disono peggiorate negli ultimi giorni: il Cavaliere non sarà presente in aula e ha cancellato il suo impegno a Porta a Porta. Aveva contratto il Coronavirus lo scorso Settembre, nonostante la grandissima attenzione che aveva posto nel prevenire l’infezione. Gli era stata notificata una carica virale altissima, una delle più alte mai registrate tra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ManlioDS : In #Italia viviamo un surreale sovvertimento della realtà dove una persona onesta come Nicola #Morra viene racconta… - forza_italia : 'Bisogna parlare parlare delle cose da fare, delle cose concrete. Come si fa a perdere tempo nel teatrino della pol… - doluccia16 : RT @marrone_tommaso: @doluccia16 Il presidente della Repubblica Laura Boldrini BeppeGrillo Giuseppe Conte Organi di disinformazione Gio… - gyomax8 : Parliamo delle scorte: cominciamo da quelle di #Berlusconi #leiene - marrone_tommaso : @doluccia16 Il presidente della Repubblica Laura Boldrini BeppeGrillo Giuseppe Conte Organi di disinformazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi HTTP/1.1 Server Too Busy