Silvio Berlusconi, si aggravano le condizioni di salute del politico (Di lunedì 30 novembre 2020) Momenti non pacifici per Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia presenta delle complicazioni derivanti dall’infezione da Covid avuta a settembre. Silvio Berlusconi, per il leader di Forza Italia le condizioni di salute si sarebbero aggravate. Il motivo? E’ noto a tutti come il politico nei mesi scorsi sia risultato positivo al Covid-19, poi guarito L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 30 novembre 2020) Momenti non pacifici per, il leader di Forza Italia presenta delle complicazioni derivanti dall’infezione da Covid avuta a settembre., per il leader di Forza Italia ledisi sarebbero aggravate. Il motivo? E’ noto a tutti come ilnei mesi scorsi sia risultato positivo al Covid-19, poi guarito L'articolo proviene da YesLife.it.

ManlioDS : In #Italia viviamo un surreale sovvertimento della realtà dove una persona onesta come Nicola #Morra viene racconta… - forza_italia : 'Bisogna parlare parlare delle cose da fare, delle cose concrete. Come si fa a perdere tempo nel teatrino della pol… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Fibrillazione atriale', l'aggravarsi della patologia cardiaca che costringe #Berlusconi allo stop: le indiscrezioni s… - infoitinterno : Silvio Berlusconi non va in aula per il Ruby ter, il legale: 'Condizioni di salute peggiorate negli ultimi giorni' - infoitinterno : Silvio Berlusconi, peggiorano le sue condizioni di salute -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi HTTP/1.1 Server Too Busy