Silvio Berlusconi, condizioni di salute peggiorate: parlano i medici (Di lunedì 30 novembre 2020) L'ex premier ha bisogno di assoluto riposo e di stare nella propria dimora

ManlioDS : In #Italia viviamo un surreale sovvertimento della realtà dove una persona onesta come Nicola #Morra viene racconta… - forza_italia : 'Bisogna parlare parlare delle cose da fare, delle cose concrete. Come si fa a perdere tempo nel teatrino della pol… - Astra_x_Aspera : ++ARRESTARE LEGALI E MEDICI DI #BERLUSCONI++ Ma che combinazione, quando ci sono le udienze come il #Ruby Ter il po… - Danielee1899 : RT @MilanLiveIT: Spavento per Silvio #Berlusconi ?? 'Condizioni peggiorate, deve riposare' - RobertoZucchi11 : Silvio Berlusconi, condizioni peggiorate, i medici: «Deve stare a casa» -