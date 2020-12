Silvio Berlusconi come sta, condizioni di salute peggiorate: «Riposo assoluto a casa» (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli «ultimi giorni» le condizioni di salute del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato a settembre per il Covid e poi guarito, hanno avuto «un’ulteriore forma di ingravescenza», ossia di peggioramento, rispetto ad «un iter di miglioramento» che si era avuto «in precedenza». Per questo i medici che lo seguono gli hanno consigliato «Riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività». leggi anche l’articolo —> Russia, dramma al Cremlino: guardia del corpo di Putin morta suicida A spiegare la situazione, producendo documenti medici, il legale di Berlusconi, l’avvocato Federico Cecconi, nell’udienza nell’aula della Fiera di Milano del processo Ruby ter; senza chiedere comunque un rinvio per legittimo impedimento. Il processo a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli «ultimi giorni» ledidel leader di Forza Italia, ricoverato a settembre per il Covid e poi guarito, hanno avuto «un’ulteriore forma di ingravescenza», ossia di peggioramento, rispetto ad «un iter di miglioramento» che si era avuto «in precedenza». Per questo i medici che lo seguono gli hanno consigliato «domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività». leggi anche l’articolo —> Russia, dramma al Cremlino: guardia del corpo di Putin morta suicida A spiegare la situazione, producendo documenti medici, il legale di, l’avvocato Federico Cecconi, nell’udienza nell’aula della Fiera di Milano del processo Ruby ter; senza chiedere comunque un rinvio per legittimo impedimento. Il processo a ...

