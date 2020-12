Si ritira Gabi. L’ex capitano dell’Atletico Madrid lascia a 37 anni (Di lunedì 30 novembre 2020) Gabi Fernández, storico capitano dell’Atlético Madrid ha annunciato su Instagram il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista, classe 1983, era senza squadra da alcuni mesi dopo aver lasciato l’Al Saad:“Quando ho iniziato a giocare a calcio non avrei mai immaginato che i miei sogni si sarebbero avverati. Oggi è arrivato il giorno di porre fine alla mia carriera di calciatore. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, tutti i miei colleghi, allenatori, lavoratori dei club e ovviamente la mia famiglia e gli amici perché non mi hanno mai lasciato crollare nei momenti di difficoltà”. Il post di Gabi Foto: Bleacher Report L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020)Fernández, storicodell’Atléticoha annunciato su Instagram il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista, classe 1983, era senza squadra da alcuni mesi dopo averto l’Al Saad:“Quando ho iniziato a giocare a calcio non avrei mai immaginato che i miei sogni si sarebbero avverati. Oggi è arrivato il giorno di porre fine alla mia carriera di calciatore. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, tutti i miei colleghi, allenatori, lavoratori dei club e ovviamente la mia famiglia e gli amici perché non mi hanno maito crollare nei momenti di difficoltà”. Il post diFoto: Bleacher Report L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Si ritira Gabi. L’ex capitano dell’Atletico Madrid lascia a 37 anni - Noovyis : (Si ritira Gabi. L’ex capitano dell’Atletico Madrid lascia a 37 anni) Playhitmusic - - FiorentinaUno : GABI, Si ritira lo storico capitano dell'Atletico - - tuttocampo : Si ritira dal calcio giocato lo storico capitano dell'Atletico Madrid Gabi Fernàndez - lamortevito : Si ritira dal calcio Gabriel Fernandez, più noto come Gabi. 417 presenze, 11 stagioni in prima squadra e 6 come ca… -

Ultime Notizie dalla rete : ritira Gabi HTTP/1.1 Server Too Busy