Sì al Mes, no agli aiuti. Il (mezzo) ok dell’Italia (Di lunedì 30 novembre 2020) L’Italia dice sì a un pezzo di Mes. Dopo mesi di giravolte, improvvise accelerazioni e brusche frenate per non parlare dei duelli a mezzo stampa, l’Eurogruppo di questo pomeriggio Roma dirà sì alla riforma del trattato che sta alla base del Meccanismo di stabilità, del quale una costola è quella linea di credito pandemica da 37 miliardi destinata, qualora richiesta, alla sanità. C’era attesa per l’audizione di questa mattina alla Camera e al Senato del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, chiamato in parlamento proprio per marcare una linea ufficiale sul Mes: si alla riforma, no agli aiuti. Per ora. I quali, se e quando verranno chiesti, dovranno necessariamente avere il bollino del Parlamento. Le due cose, d’altronde, sono disconnesse tra loro. Questo pomeriggio l’Italia dirà sì alla riforma che riscrive parte del trattato sul ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) L’Italia dice sì a un pezzo di Mes. Dopo mesi di giravolte, improvvise accelerazioni e brusche frenate per non parlare dei duelli astampa, l’Eurogruppo di questo pomeriggio Roma dirà sì alla riforma del trattato che sta alla base del Meccanismo di stabilità, del quale una costola è quella linea di credito pandemica da 37 miliardi destinata, qualora richiesta, alla sanità. C’era attesa per l’audizione di questa mattina alla Camera e al Senato del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, chiamato in parlamento proprio per marcare una linea ufficiale sul Mes: si alla riforma, no. Per ora. I quali, se e quando verranno chiesti, dovranno necessariamente avere il bollino del Parlamento. Le due cose, d’altronde, sono disconnesse tra loro. Questo pomeriggio l’Italia dirà sì alla riforma che riscrive parte del trattato sul ...

